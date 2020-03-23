Марш на Крым: оккупанты завели дело на Чубарова

Следом России, который незаконно осуществляет деятельность в оккупированном Крыму, возбудил против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова уголовное дело по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014.

Источник: сайт Следственного комитета РФ, Чубаров в facebook

Прямая речь Чубарова: "Конечно, Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая - даты проведения международной мирной ненасильственной акции" Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Детали: По его словам, это "сигнал" всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым".

Оккупанты утверждают, что Чубаров якобы поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу "организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить участвующими в них сторонниками Меджлиса".

Что было раньше: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров организовывает проведение международной мирного шествия 3 мая с материковой Украины в оккупированный Россией Крым с целью заставить агрессора выполнять международное право.

Инициатива предусматривает пеший поход с территории материковой Украины на территорию оккупированного РФ Крыма.

Целью этой акции является "содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и другие, в реализации имиджа принятых решений в поддержку суверенитета, территориальной независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Напомним: