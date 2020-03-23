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Марш на Крым: оккупанты завели дело на Чубарова

Понедельник, 23 марта 2020, 17:26
Марш на Крым: оккупанты завели дело на Чубарова

Следом России, который незаконно осуществляет деятельность в оккупированном Крыму, возбудил против главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова уголовное дело по обвинению в "организации массовых беспорядков" в Симферополе 26 февраля 2014.

Источник: сайт Следственного комитета РФ, Чубаров в facebook

Прямая речь Чубарова: "Конечно, Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая - даты проведения международной мирной ненасильственной акции" Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Детали: По его словам, это "сигнал" всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым".

Оккупанты утверждают, что Чубаров якобы поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу "организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить участвующими в них сторонниками Меджлиса".

Что было раньше: Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров организовывает проведение международной мирного шествия 3 мая с материковой Украины в оккупированный Россией Крым с целью заставить агрессора выполнять международное право.

Инициатива предусматривает пеший поход с территории материковой Украины на территорию оккупированного РФ Крыма.

Целью этой акции является "содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Совет Европы и другие, в реализации имиджа принятых решений в поддержку суверенитета, территориальной независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах".

Напомним:

  • Один из лидеров крымскотатарского народа заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз был задержан российскими силовиками по обвинению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 у здания крымского парламента.
  • В сентябре 2017 подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам колонии общего режима.
  • В октябре того же года, Россия выдала Чийгоза и еще одного представителя крымскотатарского народа Ильми Умерова Турции в обмен на двух российских агентов задержанных там.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымЧубаровкрымские татарыоккупацияРосcия
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