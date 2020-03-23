Українців, які повертаються з-за кордону, зобов’яжуть проходити тест на коронавірус – Кулеба

Українці зможуть в’їхати на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, якого цитує Укрінформ

Пряма мова: "Вже незабаром в’їзд громадян на територію України буде прив’язаний до проходження ними тесту на захворювання. Ми, з одного боку, маємо допомагати українським громадянам, але з іншого боку, ми не можемо допустити, лавиноподібного потрапляння на нашу територію додаткових джерел вірусу".

Деталі: Кулеба звернувся до співгромадян, які негативно реагують на повернення українців з-за кордону через загрозу поширення коронавірусу, зазначивши, що ці люди так само мають право бути вдома – "Конституція України їм це гарантує".

Він підкреслив, що зараз Мінінфраструктури разом з МОЗ мають спільно забезпечити належний контроль по прибуттю цих громадян на територію України.

Що було раніше: Україна обмежила пасажирське авіасполучення з 17 березня. Евакуації українських громадян з різних країн світу тривають і досі.

Кабінет міністрів ухвалив рішення з 12.00 24 березня заборонити виліт пасажирів у авіаподорожі з метою туризму.

Також Кабмін припинив з 24 березня діяльність всіх аеропортів, крім "Борисполя".

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