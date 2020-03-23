Украинцев, которые возвращаются из-за границы, обяжут проходить тест на коронавирус - Кулеба

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Понедельник, 23 марта 2020, 19:07

Украинцы смогут въехать на территорию Украины только после прохождения теста на коронавирус.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, которого цитирует Укринформ

Прямая речь: "Уже скоро въезд граждан на территорию Украины будет привязан к прохождению ими теста на заболевание. Мы, с одной стороны, должны помогать украинским гражданам, но с другой стороны, мы не можем допустить, лавинообразного попадания на нашу территорию дополнительных источников вируса".

Детали: Кулеба обратился к согражданам, которые негативно реагируют на возвращение украинцев из-за границы из-за угрозы распространения коронавируса, отметив, что эти люди так же имеют право быть дома - "Конституция Украины им это гарантирует".

Он подчеркнул, что сейчас Мининфраструктуры вместе с Минздравом должны совместно обеспечить надлежащий контроль по прибытию этих граждан на территорию Украины.

Что было раньше: Украина ограничила пассажирское авиасообщение с 17 марта. Эвакуации украинских граждан из разных стран мира продолжаются до сих пор.

Кабинет министров принял решение с 12.00 24 марта запретить вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма.

Также Кабмин прекратил с 24 марта деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя".

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

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Напомним:

  • В Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
  • В Украине с 12 марта по 3 апреля меньшей мере введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме маркетов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Темы: коронавирус карантин МИД


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