В Мукачево лабораторно подтвердили заболевание Covid-19

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Понедельник, 23 марта 2020, 19:29

В Мукачево сообщили об одном лабораторно подтвержденном случае заболевания на коронавирус.

Источник: местный медицинский центр "Семья"

Детали: Жительница города Мукачево 1951 г.р. Ее муж вернулся из Италии 20 марта.

23 марта утром женщина обратилась к семейному врачу. Выездная бригада провела забор биоматериала и результат оказался положительным.

У женщины стабильное состояние, ее госпитализируют в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи.

Ее муж после приезда из Италии был на самоизоляции, однако она сама посещала церковь в субботу и воскресенье. Сейчас врачи формируют списки лиц, которые с ней контактировали.

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Напомним:

  • В Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.
  • В Украине с 12 марта по 3 апреля меньшей мере введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме маркетов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Украинская правда
Темы: Мукачево коронавирус Либерия


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