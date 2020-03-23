В Мукачево лабораторно подтвердили заболевание Covid-19

В Мукачево сообщили об одном лабораторно подтвержденном случае заболевания на коронавирус.

Источник: местный медицинский центр "Семья"

Детали: Жительница города Мукачево 1951 г.р. Ее муж вернулся из Италии 20 марта.

23 марта утром женщина обратилась к семейному врачу. Выездная бригада провела забор биоматериала и результат оказался положительным.

У женщины стабильное состояние, ее госпитализируют в Закарпатскую областную инфекционную больницу каретой скорой помощи.

Ее муж после приезда из Италии был на самоизоляции, однако она сама посещала церковь в субботу и воскресенье. Сейчас врачи формируют списки лиц, которые с ней контактировали.

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