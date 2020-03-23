У регіони направили експрес-тести та засоби захисту для медиків – Аваков

2443 перегляди
Понеділок, 23 березня 2020, 20:38

Експрес-тести та засоби захисту для медиків та підрозділів МВС відправлено літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції в усі області.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує Департамент комунікації МВС України

Пряма мова Авакова: "Експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС відправлено в усі регіони країни. Це вперше, але не в останнє".

Деталі: Заступник Авакова Антон Геращенко повідомив, що це перша партія експрес-тестів, яку привезли сьогодні вночі літаком Збройних Сил України. Він пообіцяв, що "фактично до завтрашнього ранку" всі області України будуть забезпечені мінімальним набором експрес-тестів, а також всім необхідним для медиків , поліцейських, прикордонників, гвардійців, рятувальників.

 

Що передувало: 

  • В ніч на понеділок, 23 березня, з Китаю в Україну повернувся військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак літав по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Теми: МВС Аваков коронавірус карантин


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Поліція не дозволила вивезти з України сотні тисяч медичних масок 19 березня 2020, 00:07
Головні новини суботи і ночі: МВС пропонує саджати за порушення карантину, евакуація українців 15 березня 2020, 08:00
МВС пропонує саджати за зараження інших та недотримання карантину 14 березня 2020, 13:43
Усі новини
Головні новини
Новини 23 березня: +2 нардепи з коронавірусом, Ємець та надзвичайний стан
У нардепа зі "Слуги народу" виявили коронавірус
Зеленський відклав військовий призов
Зеленський - політикам: Займатись хайпом зараз дорівнює мародерству
Усі новини
здоров'я

Що треба знати про новий коронавірус

ТаблоID

Зворушливі фото Міддлтон і принцеси Діани