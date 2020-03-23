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У регіони направили експрес-тести та засоби захисту для медиків – Аваков

Понеділок, 23 березня 2020, 19:38
У регіони направили експрес-тести та засоби захисту для медиків – Аваков

Експрес-тести та засоби захисту для медиків та підрозділів МВС відправлено літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції в усі області.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує Департамент комунікації МВС України

Пряма мова Авакова: "Експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС відправлено в усі регіони країни. Це вперше, але не в останнє".

Деталі: Заступник Авакова Антон Геращенко повідомив, що це перша партія експрес-тестів, яку привезли сьогодні вночі літаком Збройних Сил України. Він пообіцяв, що "фактично до завтрашнього ранку" всі області України будуть забезпечені мінімальним набором експрес-тестів, а також всім необхідним для медиків , поліцейських, прикордонників, гвардійців, рятувальників.

 

Що передувало: 

  • В ніч на понеділок, 23 березня, з Китаю в Україну повернувся військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак літав по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСАваковкоронавірускарантин
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