У регіони направили експрес-тести та засоби захисту для медиків – Аваков

Експрес-тести та засоби захисту для медиків та підрозділів МВС відправлено літаками Нацгвардії АН-72 та АН-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, далі з цих аеропортів транспортом Національної поліції в усі області.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує Департамент комунікації МВС України

Пряма мова Авакова: "Експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС відправлено в усі регіони країни. Це вперше, але не в останнє".

Деталі: Заступник Авакова Антон Геращенко повідомив, що це перша партія експрес-тестів, яку привезли сьогодні вночі літаком Збройних Сил України. Він пообіцяв, що "фактично до завтрашнього ранку" всі області України будуть забезпечені мінімальним набором експрес-тестів, а також всім необхідним для медиків , поліцейських, прикордонників, гвардійців, рятувальників.

Що передувало: