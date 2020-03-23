В регионы направили экспресс-тесты и средства защиты для медиков - Аваков

Экспресс-тесты и средства защиты для медиков и подразделений МВД отправлено самолетами Нацгвардии АН-72 и АН-26 во Львов, Одессу, Харьков, Днепр, дальше из этих аэропортов транспортом Национальной полиции во все области.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует Департамент коммуникации МВД Украины

Прямая речь Авакова: "Экспресс-тесты, защитные костюмы, маски, санитайзеры для медиков, Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и ДСНС отправлено во все регионы страны. Это первый раз, но не в последний ".

Детали: Заместитель Авакова Антон Геращенко сообщил, что это первая партия экспресс-тестов, которую привезли сегодня ночью самолетом Вооруженных Сил Украины. Он пообещал, что "фактически до завтрашнего утра" все области Украины будут обеспечены минимальным набором экспресс-тестов, а также всем необходимым для медиков, полицейских, пограничников, гвардейцев, спасателей.

Что предшествовало: