Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус

На території Львівської області з 00:01 24 березня почне діяти режим надзвичайної ситуації.

Джерело: голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook

Деталі: Комісія ухвалила рішення ввести на території області надзвичайну ситуації із 00:01 24 березня 2020 року. Усі органи переведено у режим роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Пряма мова Козицького: "Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні".

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Передісторія:

Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у п'яти областях: у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві.