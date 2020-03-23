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Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус

Понеділок, 23 березня 2020, 21:48
Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус

На території Львівської області з 00:01 24 березня почне діяти режим надзвичайної ситуації.

Джерело: голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook

Деталі: Комісія ухвалила рішення ввести на території області надзвичайну ситуації із 00:01 24 березня 2020 року. Усі органи переведено у режим роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Пряма мова Козицького: "Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні".

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія:

  • Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у п'яти областях: у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві.
  • В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 

Українська правда
Теми: Львівщинакарантинкоронавірус
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