Львівщина оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус
На території Львівської області з 00:01 24 березня почне діяти режим надзвичайної ситуації.
Джерело: голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький у Facebook
Деталі: Комісія ухвалила рішення ввести на території області надзвичайну ситуації із 00:01 24 березня 2020 року. Усі органи переведено у режим роботи в умовах надзвичайної ситуації.
Пряма мова Козицького: "Попри введення надзвичайної ситуації, ми мусимо пам’ятати, що забезпечення людей засобами для існування на нашій відповідальності. Поки в країні не впроваджено надзвичайний стан, ми мусимо підтримувати економічну діяльність в регіоні".
Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя
Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у п'яти областях: у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві.
- В Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась.