Львовщина объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
На территории Львовской области с 00:01 24 марта начнет действовать режим чрезвычайной ситуации.
Источник: председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook
Детали: Комиссия приняла решение ввести на территории области чрезвычайную ситуацию с 00:01 24 марта 2020. Все органы переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.
Прямая речь Козицкого: "Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, мы должны помнить, что обеспечение людей средствами к существованию на нашей ответственности. Пока в стране не внедрено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе".
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Предыстория:
- Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в пяти областях: в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской, а также в городе Киеве.
- В Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.