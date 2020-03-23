Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Львовщина объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Понедельник, 23 марта 2020, 21:48
Львовщина объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

На территории Львовской области с 00:01 24 марта начнет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Источник: председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook

Детали: Комиссия приняла решение ввести на территории области чрезвычайную ситуацию с 00:01 24 марта 2020. Все органы переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Прямая речь Козицкого: "Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, мы должны помнить, что обеспечение людей средствами к существованию на нашей ответственности. Пока в стране не внедрено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе".

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория:

  • Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в пяти областях: в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской, а также в городе Киеве.
  • В Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда
Темы: Львовщинакарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Львовщина
В Трускавце горит отель
На Львовщине работника гостиницы обвинили в смерти собаки и щенка
За сутки из-за обстрелов 6 человек погибли, еще по меньшей мере 50 ранены
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: