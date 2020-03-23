Львовщина объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

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Понедельник, 23 марта 2020, 22:48

На территории Львовской области с 00:01 24 марта начнет действовать режим чрезвычайной ситуации.

Источник: председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Facebook

Детали: Комиссия приняла решение ввести на территории области чрезвычайную ситуацию с 00:01 24 марта 2020. Все органы переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Прямая речь Козицкого: "Несмотря на введение чрезвычайной ситуации, мы должны помнить, что обеспечение людей средствами к существованию на нашей ответственности. Пока в стране не внедрено чрезвычайное положение, мы должны поддерживать экономическую деятельность в регионе".

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Предыстория:

  • Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в пяти областях: в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской, а также в городе Киеве.
  • В Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда
Темы: Львовщина карантин коронавирус


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