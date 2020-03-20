У Києві та ще двох областях оголосили надзвичайну ситуацію

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П'ятниця, 20 березня 2020, 18:56

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Джерело: співрозмовники УП у Кабміні

Деталі: Кабінет міністрів ухвалив рішення на позачерговому засідання ввечері п'ятниці.

Загалом тепер через поширення коронавірусу надзвичайна ситуація оголошена у 5 областях та столиці.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсуючи засідання, повідомив, що воно буде "технічне" і "для обговорення важливих рішень".

Пряма мова Шмигаля: "На порядку денному питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

Зокрема, це введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах (м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська обл.) та спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів".

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

  • Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.
  • 19 березня в Івано-Франківську померла інфікована коронавірусом жінка. Це третя смерть в Україні.
  • Того ж дня у Дніпропетровській області виявили перших двох хворих.
  • Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні, одна людина вилікувалась.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

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Українська правда
Теми: коронавірус Кабінет міністрів


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