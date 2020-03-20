У Києві та ще двох областях оголосили надзвичайну ситуацію

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Джерело: співрозмовники УП у Кабміні

Деталі: Кабінет міністрів ухвалив рішення на позачерговому засідання ввечері п'ятниці.

Загалом тепер через поширення коронавірусу надзвичайна ситуація оголошена у 5 областях та столиці.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсуючи засідання, повідомив, що воно буде "технічне" і "для обговорення важливих рішень".

Пряма мова Шмигаля: "На порядку денному питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України.

Зокрема, це введення надзвичайної ситуації ще в трьох регіонах (м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська обл.) та спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів".

Доповнено: Пізніше Кабінет міністрів офіційно повідомив про рішення. Головам облдержадміністрацій та голові Київської міськдержадміністрації доручено скоординували заходи для боротьби з вірусом.

Пряма мова Шмигаля: "Рішення прийняте для убезпечення населення від коронавірусної інфекції. Уряд докладає максимум зусиль, щоб не допустити масових випадків зараження. При цьому здійснюються всі необхідні заходи для того, щоб лікарні були готові на реагування випадків коронавірусної інфекції, лікарі та медичний персонал мали необхідні засоби індивідуального захисту та обладнання.

Слід пам'ятати, що зараз одним з найдієвіших засобів боротьби є самоізоляція. Тому закликаю всіх дотримуватись правил карантину".

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Передісторія:

Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у трьох областях: у Київській, Чернівецькій та Житомирській.

19 березня в Івано-Франківську померла інфікована коронавірусом жінка. Це третя смерть в Україні.

Того ж дня у Дніпропетровській області виявили перших двох хворих.

Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні, одна людина вилікувалась.

В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Читайте також: Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що робити, якщо Ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій