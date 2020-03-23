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Україна просить міжнародну допомогу в боротьбі з коронавірусом – НАТО

Понеділок, 23 березня 2020, 22:22
Україна просить міжнародну допомогу в боротьбі з коронавірусом – НАТО

Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи (EADRCC) повідомляє про запит щодо міжнародної допомоги від Збройних сил України.

Джерело: сайт НАТО

Деталі: З метою запобігання розповсюдженню вірусу у військових підрозділах Збройних сил України, EADRCC попросив міжнародних партнерів надати допомогу Міністерству оборони України у постачанні гуманітарної допомоги.

Нагадаємо: В ніч на понеділок, 23 березня, з Китаю в Україну повернувся військовий вантажний літак ІЛ 76. Борт літав по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Українська правда
Теми: Збройні силиНАТОкоронавірусгуманітарка
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