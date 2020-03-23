Украина просит международную помощь в борьбе с коронавирусом - НАТО

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Понедельник, 23 марта 2020, 23:22

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) сообщает о запросе по поводу международной помощи от Вооруженных сил Украины.

Источник: сайт НАТО

Детали: В целях предотвращения распространения вируса в воинских частях Вооруженных сил Украины, EADRCC попросил международных партнеров оказать содействие Министерству обороны Украины в предоставлении гуманитарной помощи.

Напомним: В ночь на понедельник, 23 марта, из Китая в Украину вернулся военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет летал по медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы НАТО коронавирус гуманитарка


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