Потреби у надзвичайному стані поки немає – Шмигаль

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Понеділок, 23 березня 2020, 23:36

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.

Джерело: його заява в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "На цей момент немає потреби у запровадженні надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджується тоді, коли дійсно є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу є доволі помірним на відміну від багатьох країн Європи".

Деталі: За його словами, у тих областях України, де фіксується зараження коронавірусом, після підтвердження першого випадку запроваджується стан надзвичайної ситуації. І поки що цих заходів достатньо.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

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Нагадаємо:

  • З 24 березня режим надзвичайної ситуації водиться на території Львівської області. Це вже шоста область з НС в Україні.
  • Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у п'яти областях: у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві.
  • За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 

Теми: коронавірус Шмигаль карантин Covid-2019


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