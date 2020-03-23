Потреби у надзвичайному стані поки немає – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.

Джерело: його заява в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "На цей момент немає потреби у запровадженні надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджується тоді, коли дійсно є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу є доволі помірним на відміну від багатьох країн Європи".

Деталі: За його словами, у тих областях України, де фіксується зараження коронавірусом, після підтвердження першого випадку запроваджується стан надзвичайної ситуації. І поки що цих заходів достатньо.

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