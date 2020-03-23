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Потреби у надзвичайному стані поки немає – Шмигаль

Понеділок, 23 березня 2020, 22:36
Потреби у надзвичайному стані поки немає – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.

Джерело: його заява в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "На цей момент немає потреби у запровадженні надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджується тоді, коли дійсно є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу є доволі помірним на відміну від багатьох країн Європи".

Деталі: За його словами, у тих областях України, де фіксується зараження коронавірусом, після підтвердження першого випадку запроваджується стан надзвичайної ситуації. І поки що цих заходів достатньо.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо:

  • З 24 березня режим надзвичайної ситуації водиться на території Львівської області. 
  • Раніше надзвичайну ситуацію оголосили у 8-ми областях: Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Тернопільській, Донецькій та Черкаській.Такий же режим вже ввели і в місті Київ. 
  • Влада Харківщини також підтримала запровадження надзвичайної ситуації.
  • За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусШмигаль карантинCovid-2019
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