Потреби у надзвичайному стані поки немає – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні режим надзвичайного стану для протидії коронавірусу.
Джерело: його заява в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Укрінформ
Пряма мова: "На цей момент немає потреби у запровадженні надзвичайного стану в Україні. Надзвичайний стан запроваджується тоді, коли дійсно є надзвичайні події. Сьогодні розвиток коронавірусу є доволі помірним на відміну від багатьох країн Європи".
Деталі: За його словами, у тих областях України, де фіксується зараження коронавірусом, після підтвердження першого випадку запроваджується стан надзвичайної ситуації. І поки що цих заходів достатньо.
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Нагадаємо:
- З 24 березня режим надзвичайної ситуації водиться на території Львівської області. Це вже шоста область з НС в Україні.
- Раніше надзвичайна ситуація була оголошена у п'яти областях: у Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, а також у місті Києві.
- За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась.