Необходимости в чрезвычайном положении пока нет – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит необходимости вводить в Украине режим чрезвычайного положения для противодействия коронавирусу.
Источник: его заявление в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Укринформ
Прямая речь: "На данный момент нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда действительно есть чрезвычайные происшествия. Сегодня развитие коронавируса довольно умеренное в отличие от многих стран Европы".
Детали: По его словам, в тех областях Украины, где фиксируется заражение коронавирусом, после подтверждения первого случая вводится чрезвычайная ситуация. И пока этих мер достаточно.
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Напомним:
- С 24 марта режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Львовской области.
- Ранее чрезвычайную ситуацию объявили в 8-ми областях: Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Донецкой и Черкасской. Такой же режим уже ввели и в городе Киев.
- Власти Харьковщины также поддержала введение чрезвычайной ситуации.
- По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 – вылечился.