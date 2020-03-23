Необходимости в чрезвычайном положении пока нет – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит необходимости вводить в Украине режим чрезвычайного положения для противодействия коронавирусу.
Источник: его заявление в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Укринформ
Прямая речь: "На данный момент нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда действительно есть чрезвычайные происшествия. Сегодня развитие коронавируса довольно умеренное в отличие от многих стран Европы".
Детали: По его словам, в тех областях Украины, где фиксируется заражение коронавирусом, после подтверждения первого случая вводится чрезвычайная ситуация. И пока этих мер достаточно.
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Напомним:
- С 24 марта режим чрезвычайной ситуации водится на территории Львовской области. Это уже шестая область с ЧС в Украине.
- Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в пяти областях: в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской, а также в городе Киеве.
- По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.