Необходимости в чрезвычайном положении пока нет – Шмыгаль

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Понедельник, 23 марта 2020, 23:36

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит необходимости вводить в Украине режим чрезвычайного положения для противодействия коронавирусу.

Источник: его заявление в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Укринформ

Прямая речь: "На данный момент нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда действительно есть чрезвычайные происшествия. Сегодня развитие коронавируса довольно умеренное в отличие от многих стран Европы".

Детали: По его словам, в тех областях Украины, где фиксируется заражение коронавирусом, после подтверждения первого случая вводится чрезвычайная ситуация. И пока этих мер достаточно.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • С 24 марта режим чрезвычайной ситуации водится на территории Львовской области. Это уже шестая область с ЧС в Украине.
  • Ранее чрезвычайная ситуация была объявлена в пяти областях: в Киевской, Черновицкой, Житомирской, Днепропетровской и Ивано-Франковской, а также в городе Киеве.
  • По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Темы: коронавирус Шмыгаль карантин Covid-2019


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