Необходимости в чрезвычайном положении пока нет – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит необходимости вводить в Украине режим чрезвычайного положения для противодействия коронавирусу.

Источник: его заявление в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Укринформ

Прямая речь: "На данный момент нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда действительно есть чрезвычайные происшествия. Сегодня развитие коронавируса довольно умеренное в отличие от многих стран Европы".

Детали: По его словам, в тех областях Украины, где фиксируется заражение коронавирусом, после подтверждения первого случая вводится чрезвычайная ситуация. И пока этих мер достаточно.

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