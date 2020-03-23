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Необходимости в чрезвычайном положении пока нет – Шмыгаль

Понедельник, 23 марта 2020, 22:36
Необходимости в чрезвычайном положении пока нет – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не видит необходимости вводить в Украине режим чрезвычайного положения для противодействия коронавирусу.

Источник: его заявление в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает Укринформ

Прямая речь: "На данный момент нет необходимости во введении чрезвычайного положения в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда действительно есть чрезвычайные происшествия. Сегодня развитие коронавируса довольно умеренное в отличие от многих стран Европы".

Детали: По его словам, в тех областях Украины, где фиксируется заражение коронавирусом, после подтверждения первого случая вводится чрезвычайная ситуация. И пока этих мер достаточно.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • С 24 марта режим чрезвычайной ситуации вводится на территории Львовской области.
  • Ранее чрезвычайную ситуацию объявили в 8-ми областях: Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Донецкой и Черкасской. Такой же режим уже ввели и в городе Киев. 
  • Власти Харьковщины также поддержала введение чрезвычайной ситуации.
  • По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 – вылечился.

Темы: коронавирусШмыгалькарантинCovid-2019
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