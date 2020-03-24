Тимошенко: Лідерів фракцій не запрошують на антикризові штаби щодо COVID-19

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко стверджує, що до антикризових штабів із подолання коронавірусу не запрошують лідерів парламентських фракцій, хоча в Україні парламентсько-президентська форма правління.

Джерело: Тимошенко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ми готові стати, буквально засукавши рукава, і працювати поряд. Але лідерів фракцій ніхто сьогодні не запрошує ні на які антикризові національна команди, штаби. Вважають, що парламенту просто не існує".

Деталі: За словами Тимошенко, під час парламентської онлайн-наради більшість лідерів фракцій підняли питання про те, що до національного антикризового штабу не запросили лідерів фракцій. Хоча в Україні парламентсько-президентська форма правління.

"А всі лідери фракцій готові сьогодні реально стати однією командою із владою і працювати, для того, щоб в країні не було найгіршого розвитку подій", – запевняє лідерка "Батьківщини".

Окрім того, представники фракцій погодились зібратись у будь-який день на засідання Верховної Ради, якщо буде потреба. Тимошенко також додала, що працювати нардепи готові у будь-якому режимі, навіть онлайн.

Лідерка парламентської фракції також повідомила, що більшість фракцій проти запровадження надзвичайного стану на території України.

Що передувало: 16 березня президент Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19. До неї входять окремі члени Кабміну та прем’єр, секретар РНБО, голова Державної прикордонної служби, керівник Офісу президента, начальник Генерального штабу та перший помічник президента.

За офіційними даними в Україні наразі захворіли на COVID-19 73 особи, 3 людини померли, 1 - вилікувалась.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика