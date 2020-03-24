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Тимошенко: Лидеров фракций не приглашают на антикризисные штабы по COVID-19

Вторник, 24 марта 2020, 01:17
Тимошенко: Лидеров фракций не приглашают на антикризисные штабы по COVID-19

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что к антикризисным штабам по преодолению коронавируса не приглашают лидеров парламентских фракций, хотя в Украине парламентско-президентская форма правления.

Источник: Тимошенко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы готовы стать, буквально засучив рукава, и работать рядом. Но лидеров фракций никто сегодня не приглашает ни на какие антикризисные национальные команды, штабы. Считают, что парламент просто не существует".

Детали: По словам Тимошенко, во время парламентского онлайн-совещания большинство лидеров фракций подняли вопрос о том, что к национальному антикризисному штабу не пригласили лидеров фракций. Хотя в Украине парламентско-президентская форма правления.

"А все лидеры фракций готовы сегодня реально стать одной командой с властью и работать, для того, чтобы в стране не было худшего развития событий", – уверяет лидер "Батькивщины".

Кроме того, представители фракций согласились собраться в любой день на заседание Верховной Рады в случае необходимости. Тимошенко также добавила, что работать нардепы готовы в любом режиме, даже онлайн.

Лидер парламентской фракции также сообщила, что большинство фракций против введения чрезвычайного положения на территории Украины.

Что предшествовало: 16 марта президент Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19. В нее входят отдельные члены Кабмина и премьер, секретарь СНБО, председатель Государственной пограничной службы, руководитель Офиса президента, начальник Генерального штаба и первый помощник президента.

По официальным данным в Украине заболели COVID-19 73 человека, 3 человека погибли, 1 – вылечился.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоВерховная Радакоронавирус
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