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Росія заборонила вивозити з країни крупи

Вівторок, 24 березня 2020, 08:44
Росія заборонила вивозити з країни крупи

З 20 березня в Росії ввели тимчасове обмеження на експорт всіх видів круп'яних виробів через коронавірус.

Джерело: лист заступника керівника Россільгоспнагляду Юлії Швабаускене, "Комерсант"

Деталі: Заборона вводиться з 20 березня терміном на десять днів до "особливих вказівок" робочої групи з протидії коронавірусу в РФ.

У Россільгоспнагляді і Мінсільгоспі РФ коментар з цього приводу журналістам дати не змогли.

Про те, що в РФ можуть обмежити експорт соціально значущих продуктів, до яких відносяться і крупи, стало відомо з протоколу робочої групи з протидії поширенню коронавирусу в РФ від 20 березня.

Заходи введені в разі спроб збільшення цін на продукцію і продажів на зарубіжні ринки з боку виробників.

За даними Nielsen, на початку березня продаж такої продукції в РФ підскочила на 27,8%. Таке рішення може загрожувати проблемами для виробників рису в РФ: експортерам загрожують фінансові збитки через штрафи за зрив контрактів.

Щорічно РФ експортує 180-230 тис. тонн рису.

Передісторія: 

  • За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 438 випадків захворювання на коронавірус, 1 людина померла.
  • З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
  • Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 
  • Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.
  • 23 березня Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн СНД, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Це стосуватиметься і громадян України.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
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