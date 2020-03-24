Росія заборонила вивозити з країни крупи
З 20 березня в Росії ввели тимчасове обмеження на експорт всіх видів круп'яних виробів через коронавірус.
Джерело: лист заступника керівника Россільгоспнагляду Юлії Швабаускене, "Комерсант"
Деталі: Заборона вводиться з 20 березня терміном на десять днів до "особливих вказівок" робочої групи з протидії коронавірусу в РФ.
У Россільгоспнагляді і Мінсільгоспі РФ коментар з цього приводу журналістам дати не змогли.
Про те, що в РФ можуть обмежити експорт соціально значущих продуктів, до яких відносяться і крупи, стало відомо з протоколу робочої групи з протидії поширенню коронавирусу в РФ від 20 березня.
Заходи введені в разі спроб збільшення цін на продукцію і продажів на зарубіжні ринки з боку виробників.
За даними Nielsen, на початку березня продаж такої продукції в РФ підскочила на 27,8%. Таке рішення може загрожувати проблемами для виробників рису в РФ: експортерам загрожують фінансові збитки через штрафи за зрив контрактів.
Щорічно РФ експортує 180-230 тис. тонн рису.
Передісторія:
- За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 438 випадків захворювання на коронавірус, 1 людина померла.
- З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
- Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня.
- Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.
- 23 березня Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн СНД, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Це стосуватиметься і громадян України.