Росія заборонила вивозити з країни крупи

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Вівторок, 24 березня 2020, 09:44

З 20 березня в Росії ввели тимчасове обмеження на експорт всіх видів круп'яних виробів через коронавірус.

Джерело: лист заступника керівника Россільгоспнагляду Юлії Швабаускене, "Комерсант"

Деталі: Заборона вводиться з 20 березня терміном на десять днів до "особливих вказівок" робочої групи з протидії коронавірусу в РФ.

У Россільгоспнагляді і Мінсільгоспі РФ коментар з цього приводу журналістам дати не змогли.

Про те, що в РФ можуть обмежити експорт соціально значущих продуктів, до яких відносяться і крупи, стало відомо з протоколу робочої групи з протидії поширенню коронавирусу в РФ від 20 березня.

Заходи введені в разі спроб збільшення цін на продукцію і продажів на зарубіжні ринки з боку виробників.

За даними Nielsen, на початку березня продаж такої продукції в РФ підскочила на 27,8%. Таке рішення може загрожувати проблемами для виробників рису в РФ: експортерам загрожують фінансові збитки через штрафи за зрив контрактів.

Щорічно РФ експортує 180-230 тис. тонн рису.

Теми: Росія коронавірус Covid-2019


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