Россия запретила вывозить из страны крупу

С 20 марта в России ввели временное ограничение на экспорт всех видов крупяных изделий из-за коронавируса.

Источник: письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене, "Коммерсант"

Детали: Запрет вводится с 20 марта сроком на десять дней до "особых указаний" рабочей группы по противодействию коронавирусу в РФ.

Россельхознадзор и Минсельхоз РФ комментарий по этому поводу журналистам дать не смогли.

О том, что в РФ могут ограничить экспорт социально важных продуктов, к которым относятся и крупы, стало известно из протокола рабочей группы по противодействию распространению коронавируса от 20 марта.

Меры введены в случае попыток увеличения цен на продукцию и продаж на зарубежные рынки со стороны производителей.

По данным Nielsen, в начале марта продажи круп в РФ подскочили на 27,8%. Такое решение может грозить проблемами для производителей риса в РФ: экспортерам грозят финансовые убытки из-за штрафов за срыв контрактов.

Ежегодно РФ экспортирует 180–230 тыс. тонн риса.

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