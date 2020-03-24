Россия запретила вывозить из страны крупу
С 20 марта в России ввели временное ограничение на экспорт всех видов крупяных изделий из-за коронавируса.
Источник: письмо заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене, "Коммерсант"
Детали: Запрет вводится с 20 марта сроком на десять дней до "особых указаний" рабочей группы по противодействию коронавирусу в РФ.
Россельхознадзор и Минсельхоз РФ комментарий по этому поводу журналистам дать не смогли.
О том, что в РФ могут ограничить экспорт социально важных продуктов, к которым относятся и крупы, стало известно из протокола рабочей группы по противодействию распространению коронавируса от 20 марта.
Меры введены в случае попыток увеличения цен на продукцию и продаж на зарубежные рынки со стороны производителей.
По данным Nielsen, в начале марта продажи круп в РФ подскочили на 27,8%. Такое решение может грозить проблемами для производителей риса в РФ: экспортерам грозят финансовые убытки из-за штрафов за срыв контрактов.
Ежегодно РФ экспортирует 180–230 тыс. тонн риса.
Предыстория:
- По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в РФ обнаружили 438 случаев заболевания коронавирусом, 1 человек умер.
- С 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая.
- Россия и Беларусь приостанавили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.
- Посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.
- 23 марта Россия решила не закрывать воздушные пункты пропуска через границу для граждан стран СНГ, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Это будет касаться и граждан Украины.