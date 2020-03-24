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Єрмак обговорив з послами допомогу медичним обладнанням Україні

Вівторок, 24 березня 2020, 18:06
Єрмак обговорив з послами допомогу медичним обладнанням Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн Групи семи та ЄС, де присутні обговорили надання Україні медичного обладнання та лікувальних засобів.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Співрозмовники високо оцінили зусилля президента та уряду України в контексті вжиття заходів з протидії поширенню коронавірусу.

На зустрічі обговорили низку питань практичної допомоги Україні з боку країн Групи семи та ЄС щодо надання відповідного медичного обладнання та лікувальних засобів.

Також Єрмак поінформував послів про безпекову ситуацію на Донбасі та розповів про зустріч Тристоронньої контактної групи, яка відбулася 11 березня в Мінську.

Нагадаємо: В ніч на понеділок, 23 березня, з Китаю в Україну повернувся військовий вантажний літак ІЛ 76. Борт літав по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаЄСкоронавірус
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