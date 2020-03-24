Ермак обсудил с послами помощь медицинским оборудованием Украине

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран Группы семи и ЕС, где собравшиеся обсудили предоставление Украине медицинского оборудования и лекарственных средств.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Собеседники высоко оценили усилия президента и правительства Украины в контексте принятия мер по противодействию распространению коронавируса.

На встрече обсудили ряд вопросов практической помощи Украине со стороны стран Группы семи и ЕС о предоставлении соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств.

Также Ермак проинформировал послов о ситуации с безопасностью на Донбассе и рассказал о встрече Трехсторонней контактной группы, состоявшейся 11 марта в Минске.

Напомним: В ночь на понедельник, 23 марта, из Китая в Украину вернулся военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет летал по медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.