У столичній клініці приховали зараження на коронавірус: відкрито кримінальне провадження

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Вівторок, 24 березня 2020, 20:57

В одній із приватних клінік Києва місцевому жителю зробили тест на COVID-19 та після отримання позитивного результату медики не повідомили про це у державні установи – правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

Деталі: Поліцейські в Інтернеті побачили публікацію, у якій зазначалось, що в одній із приватних клінік киянину зробили тест на виявлення коронавірусної інфекції. Однак про проведення тесту та отримання позитивного результату співробітники закладу не повідомили до Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров'я.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та проводять усі необхідні слідчі дії.

Поліцейські направили запити на отримання інформації до Київської міської державної адміністрації, Міністерства охорони здоров’я та приватної клініки, а також надіслали директору медичного центру виклик на допит для з’ясування усіх обставин даного інциденту.

Знати більше: Скільки хворих на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: Станом на 24 березня в Україні було підтверджено 97 випадків захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 

Українська правда
Теми: Київ поліція коронавірус


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