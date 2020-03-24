В столичной клинике скрыли заражения коронавирусом: открыто уголовное производство

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Вторник, 24 марта 2020, 20:57

В одной из частных клиник Киева местному жителю сделали тест на COVID-19 и после получения положительного результата медики не сообщили об этом в государственные учреждения - правоохранители открыли уголовное производство.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Полицейские в Интернете увидели публикацию, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник киевлянину сделали тест на выявление коронавирусной инфекции. Однако о проведении теста и получения положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центра общественного здоровья.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления и проводят все необходимые следственные действия.

Полицейские направили запросы на получение информации в Киевскую городскую государственную администрацию, Министерство здравоохранения и частную клинику, а также направили директору медицинского центра вызов на допрос для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.

Знать больше: Сколько больных COVID-19 в Украине и мире

Напомним: По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено  97 случаев заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда
Темы: Киев полиция коронавирус


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