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В столичной клинике скрыли заражения коронавирусом: полиция обратилась к Минздраву

Вторник, 24 марта 2020, 19:57
В столичной клинике скрыли заражения коронавирусом: полиция обратилась к Минздраву

Полицейские направили запросы на получение информации в Киевскую городскую государственную администрацию, Министерство здравоохранения и частную клинику, а также направили директору медицинского центра вызов на допрос из-за скрытия больного коронавирусом в одной из клиник.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Детали: Полицейские в Интернете увидели публикацию, в которой отмечалось, что в одной из частных клиник киевлянину сделали тест на выявление коронавирусной инфекции. Однако о проведении теста и получения положительного результата сотрудники заведения не сообщили в Министерство здравоохранения и Центра общественного здоровья.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления и проводят все необходимые следственные действия.

Что было раньше: 20 марта стало известно, что прокуратура проверит частную клинику, которая скрыла больного коронавирусом в Киеве

Знать больше: Сколько больных COVID-19 в Украине и мире

Напомним: По состоянию на 24 марта в Украине подтверждено  97 случаев заболевания COVID-19, 3 человека погибли, 1 - вылечился.

Украинская правда

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Темы: Киевполициякоронавирус
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