Єрмак розповів послам G7 про Мінські домовленості щодо ОРДЛО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з послами країн G7 та ЄС зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську 11 березня.



Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що Єрмак "проінформував послів про безпекову ситуацію на Донбасі" та зустріч Тристоронньої контактної групи, але деталі не повідомляють.

"Представники країн Групи семи та ЄС підтвердили налаштованість на подальшу активну співпрацю з Україною на всіх напрямах, де є обопільний інтерес, а також незмінність позиції на підтримку реформ, територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - додають у повідомленні.

Головною темою обговорення була ситуація з поширенням коронавірусу безпосередньо в Україні та у світі.

Зокрема, обговорювали "низку питань практичної допомоги Україні з боку країн Групи семи та ЄС щодо надання відповідного медичного обладнання та лікувальних засобів".

Під час зустрічі Єрмак зазначав, що президент Володимир Зеленський регулярно проводить телефонні розмови з лідерами інших країн щодо взаємної підтримки у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Читайте також: Чотири загрози "нового Мінська": чому в "Слузі народу" є спротив домовленостям про ОРДЛО