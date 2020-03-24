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Ермак рассказал послам G7 о Минских договоренностях об ОРДЛО

Вторник, 24 марта 2020, 20:40

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с послами стран G7 и ЕС встречу Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что Ермак "проинформировал послов о ситуации с безопасностью на Донбассе" и встрече Трехсторонней контактной группы, но детали не сообщаются.

"Представители стран Группы семи и ЕС подтвердили настрой на дальнейшее активное сотрудничество с Украиной по всем направлениям, где есть взаимный интерес, а также неизменность позиции в поддержку реформ, территориальной целостности и суверенитета нашего государства", - добавляют в сообщении.

Главной темой обсуждения была ситуация с распространением коронавируса непосредственно в Украине и в мире.

В частности, обсуждали "ряд вопросов практической помощи Украине со стороны стран Группы семи и ЕС относительно предоставления соответствующего медицинского оборудования и лекарственных средств".

Во время встречи Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский регулярно проводит телефонные разговоры с лидерами других стран о взаимной поддержке в связи с пандемией коронавируса.

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Темы: Офис президентаАндрей ЕрмакG7ОРДЛО
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