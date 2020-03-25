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Зі Стамбула до Києва евакуювали 430 українців 

Середа, 25 березня 2020, 01:19
Зі Стамбула до Києва евакуювали 430 українців 
Олександр Гаман

Із Туреччини до України вилетіли 430 українцв, які не змогли повернутись додому до закриття кордону.

Джерело: генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман у Twitter

Дослівно: "Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України."

 
Олександр Гаман

Деталі: За словами посла, близько 100 українців залишились у транзитній зоні аеропорту Стамбула.  

 
Олександр Гаман

Що передувало: Німеччина підтримала прохання України про евакуацію українських громадян з віддалених куточків світу німецькими літаками.

За сприяння дипломатів, додому вже повернули 72 305 українців.

Нагадаємо:

  • За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, станом на 23 березня близько 20 тисяч українців просили повернути їх додому з-за кордону.

Українська правда

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Теми: МЗС
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