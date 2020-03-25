Зі Стамбула до Києва евакуювали 430 українців
Середа, 25 березня 2020, 01:19
Із Туреччини до України вилетіли 430 українцв, які не змогли повернутись додому до закриття кордону.
Джерело: генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман у Twitter
Дослівно: "Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України."
Деталі: За словами посла, близько 100 українців залишились у транзитній зоні аеропорту Стамбула.
Що передувало: Німеччина підтримала прохання України про евакуацію українських громадян з віддалених куточків світу німецькими літаками.
За сприяння дипломатів, додому вже повернули 72 305 українців.
Нагадаємо:
- За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, станом на 23 березня близько 20 тисяч українців просили повернути їх додому з-за кордону.
Українська правда