Зі Стамбула до Києва евакуювали 430 українців 

Із Туреччини до України вилетіли 430 українцв, які не змогли повернутись додому до закриття кордону.

Джерело: генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман у Twitter

Дослівно: "Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України."

Олександр Гаман

Деталі: За словами посла, близько 100 українців залишились у транзитній зоні аеропорту Стамбула.

Олександр Гаман

Що передувало: Німеччина підтримала прохання України про евакуацію українських громадян з віддалених куточків світу німецькими літаками.

За сприяння дипломатів, додому вже повернули 72 305 українців.

Нагадаємо: