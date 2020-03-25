Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев

Из Турции в Украину вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой до закрытия границ.

Источник: генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман в Twitter

Дословно: "Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины".

Александр Гаман

Детали: По словам посла, около 100 украинцев остались в транзитной зоне аэропорта Стамбула.

Александр Гаман

Что предшествовало: Германия поддержала просьбу Украины об эвакуации украинских граждан из отдаленных уголков мира немецкими самолетами.

При содействии дипломатов, домой уже вернули 72305 граждан Украины.

Напомним: