Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев
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Среда, 25 марта 2020, 02:19
Из Турции в Украину вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой до закрытия границ.
Источник: генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман в Twitter
Дословно: "Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины".
Детали: По словам посла, около 100 украинцев остались в транзитной зоне аэропорта Стамбула.
Что предшествовало: Германия поддержала просьбу Украины об эвакуации украинских граждан из отдаленных уголков мира немецкими самолетами.
При содействии дипломатов, домой уже вернули 72305 граждан Украины.
Напомним:
- По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, по состоянию на 23 марта около 20 тысяч украинцев попросили вернуть их домой из-за границы.
Украинская правда
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