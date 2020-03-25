В Україні вже 113 випадків захворювання COVID-19

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Середа, 25 березня 2020, 08:26

В Україні офіційно та лабораторно підтверджено вже 113 випадків інфікування коронавірусом, який викликає хворобу COVID-19.

Джерело: дані на 7 ранку 25 березня, джерело "Української правди" у Центрі громадського здоров’я 

 

Деталі: Випадки захворювання зафіксовано у 13 областях та місті Києві:

Чернівецька – 38 (1 померла);

Місто Київ – 31;

Київська – 22;

Дніпропетровська – 2;

Житомирська – 2 (1 померла);

Донецька – 1;

Луганська – 1.

Львівська – 2;

Тернопільська – 4;

Черкаська – 1;

Івано-Франківська – 5 (1 померла);

Запорізька – 2;

Волинська – 1;

Одеська – 1.

 

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія


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