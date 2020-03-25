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В Україні вже 113 випадків захворювання COVID-19

Середа, 25 березня 2020, 07:26
В Україні вже 113 випадків захворювання COVID-19

В Україні офіційно та лабораторно підтверджено вже 113 випадків інфікування коронавірусом, який викликає хворобу COVID-19.

Джерело: дані на 7 ранку 25 березня, джерело "Української правди" у Центрі громадського здоров’я 

Деталі: Випадки захворювання зафіксовано у 13 областях та місті Києві:

 

Чернівецька – 38 (1 померла);

Місто Київ – 31;

Київська – 22;

Дніпропетровська – 2;

Житомирська – 2 (1 померла);

Донецька – 1;

Луганська – 1.

Львівська – 2;

Тернопільська – 4 (1 померла);

Черкаська – 1;

Івано-Франківська – 5 (1 померла);

Запорізька – 2;

Волинська – 1;

Одеська – 1.

 

Міністерство охорони здоров’я згодом повідомило, що загальна кількість тих, хто захворів, зросла до 113 осіб, а кількість смертей – до 4-х. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

Загалом до Центру надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.

1 пацієнт одужав та вже виписаний із лікарні.

Знати більше: Скільки людей захворіли COVID 19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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