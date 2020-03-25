В Україні вже 113 випадків захворювання COVID-19
В Україні офіційно та лабораторно підтверджено вже 113 випадків інфікування коронавірусом, який викликає хворобу COVID-19.
Джерело: дані на 7 ранку 25 березня, джерело "Української правди" у Центрі громадського здоров’я
Деталі: Випадки захворювання зафіксовано у 13 областях та місті Києві:
Чернівецька – 38 (1 померла);
Місто Київ – 31;
Київська – 22;
Дніпропетровська – 2;
Житомирська – 2 (1 померла);
Донецька – 1;
Луганська – 1.
Львівська – 2;
Тернопільська – 4 (1 померла);
Черкаська – 1;
Івано-Франківська – 5 (1 померла);
Запорізька – 2;
Волинська – 1;
Одеська – 1.
Міністерство охорони здоров’я згодом повідомило, що загальна кількість тих, хто захворів, зросла до 113 осіб, а кількість смертей – до 4-х. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.
Загалом до Центру надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.
1 пацієнт одужав та вже виписаний із лікарні.
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