В Украине уже 113 случаев заболевания COVID-19

В Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.

Источник: данные на 7 утра 25 марта, источник "Украинской правды" в Центре общественного здоровья

Детали: Случаи заболевания зафиксированы в 13 областях и городе Киеве:

Черновицкая – 38 (1 умер);

Киев – 31;

Киевская – 22;

Днепропетровская – 2;

Житомирская – 2 (1 умер);

Донецкая – 1;

Луганская – 1.

Львовская – 2;

Тернопольская – 4;

Черкасская – 1;

Ивано-Франковская – 5 (1 умер);

Запорожская – 2;

Волынская – 1;

Одесская – 1.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире