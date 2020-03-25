В Украине уже 113 случаев заболевания COVID-19

7437 просмотров
Среда, 25 марта 2020, 08:26

В Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.

Источник: данные на 7 утра 25 марта, источник "Украинской правды" в Центре общественного здоровья

Детали: Случаи заболевания зафиксированы в 13 областях и городе Киеве:

Черновицкая – 38 (1 умер);

Киев – 31;

Киевская – 22;

Днепропетровская – 2;

Житомирская – 2 (1 умер);

Донецкая – 1;

Луганская – 1.

Львовская – 2;

Тернопольская – 4;

Черкасская – 1;

Ивано-Франковская – 5 (1 умер);

Запорожская – 2;

Волынская – 1;

Одесская – 1.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Не было бы счастья, или Положительный эффект коронавируса 25 марта 2020, 08:00
За три дня количество случаев заражения COVID-19 выросло более чем 100 тысяч 25 марта 2020, 05:11
Получить оборудование для лечения COVID-19 нелегко – Трамп 25 марта 2020, 03:06
Все новости
Главные новости
В Украине уже 113 случаев заболевания COVID-19
За три дня количество случаев заражения COVID-19 выросло более чем 100 тысяч
"Киевстар" предложил Минцифре предоставить данные для поиска источников COVID-19
В Киеве возросло число больных Covid-19, теперь их 31 – Кличко
Все новости
Фото

Искусство дома: во время карантина сетью ширится творческий флешмоб

ТаблоID

Трогательные фото Миддлтон и принцессы Дианы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів