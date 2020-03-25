В Украине уже 113 случаев заболевания COVID-19
В Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.
Источник: данные на 7 утра 25 марта, источник "Украинской правды" в Центре общественного здоровья
Детали: Случаи заболевания зафиксированы в 13 областях и городе Киеве:
Черновицкая – 38 (1 умер);
Киев – 31;
Киевская – 22;
Днепропетровская – 2;
Житомирская – 2 (1 умер);
Донецкая – 1;
Луганская – 1.
Львовская – 2;
Тернопольская – 4 (1 умер);
Черкасская – 1;
Ивано-Франковская – 5 (1 умер);
Запорожская – 2;
Волынская – 1;
Одесская – 1.
Министерство здравоохранения позже сообщило, что общее количество заболевших возросло до 113 человек, а количество смертей – до 4-х. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.
Всего в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.
1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
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