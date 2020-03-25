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В Украине уже 113 случаев заболевания COVID-19

Среда, 25 марта 2020, 07:26
В Украине уже 113 случаев заболевания COVID-19

В Украине официально и лабораторно подтверждено уже 113 случаев инфицирования коронавирусом, который вызывает болезнь COVID-19.

Источник: данные на 7 утра 25 марта, источник "Украинской правды" в Центре общественного здоровья

Детали: Случаи заболевания зафиксированы в 13 областях и городе Киеве:

 

Черновицкая – 38 (1 умер);

Киев – 31;

Киевская – 22;

Днепропетровская – 2;

Житомирская – 2 (1 умер);

Донецкая – 1;

Луганская – 1.

Львовская – 2;

Тернопольская – 4 (1 умер);

Черкасская – 1;

Ивано-Франковская – 5 (1 умер);

Запорожская – 2;

Волынская – 1;

Одесская – 1.

 

Министерство здравоохранения позже сообщило, что общее количество заболевших возросло до 113 человек, а количество смертей – до 4-х. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Всего в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19.

1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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