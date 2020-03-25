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Порошенко – Зеленському: Згода на консультативну раду – заступ за "червоні лінії"

Середа, 25 березня 2020, 07:50
Порошенко – Зеленському: Згода на консультативну раду – заступ за червоні лінії

П’ятий президент України Петро Порошенко вважає, що створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України, і закликає президента Володимира Зеленського відмовитися від цієї ідеї.

Джерело: дописи Порошенка у Twitter

Пряма мова: "Ми оприлюднили план ключових стратегічних рішень для порятунку економіки, так і не дочекавшись нічого подібного від уряду Володимира Зеленського. При тому ми не випускаємо із поля зору ті червоні лінії, які йому спільно з небайдужою громадськістю накреслили ще минулого року.

Погодитися на створення так званої консультативної ради – означає переступити і зайти надто далеко за ці лінії. Це значить діяти всупереч національним інтересам України. Це значить легітимізувати ватажків окупованих Росією районів Донбасу, а країну-агресора – визнати посередницею.

Хто б не поставив формальний підпис під продиктованим із Кремля протоколом про створення "консультативної ради", відповідальність за це ляже на Зеленського. Тому публічно звертаюся саме до нього із категоричною вимогою не погоджуватися на створення такої "ради".

Зараз як ніколи потрібен сильний імунітет, який би надійно захищав український державний організм від будь-яких спроб Росії вразити його".

Нагадаємо: 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Через карантин і поширення коронавірусу зустріч ТКГ у середу відбудеться у форматі відеоконференції.

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Українська правда

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Теми: місцева владаПорошенкоЗеленськийАндрій ЄрмакДонбас
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