Порошенко – Зеленскому: Согласие на консультативный совет – заступ за "красные линии"

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины, и призывает президента Владимира Зеленского отказаться от этой идеи.

Источник: сообщения Порошенко в Twitter

Прямая речь: "Мы обнародовали план ключевых стратегических решений для спасения экономики, так и не дождавшись ничего подобного от правительства Владимира Зеленского. При этом мы не выпускаем из поля зрения те красные линии, которые ему совместно с неравнодушной общественностью наметили еще в прошлом году.

Согласиться на создание так называемого консультативного совета – значит преступить и зайти слишком далеко за эти линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора – признать посредником.

Кто бы ни поставил формальную подпись под продиктованным из Кремля протоколом о создании "консультативного совета", ответственность за это ляжет на Зеленского. Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием не соглашаться на создание такого "совета".

Сейчас как никогда нужен сильный иммунитет, который бы надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его".

Зараз як ніколи потрібен сильний імунітет, який би надійно захищав український державний організм від будь-яких спроб Росії вразити його. pic.twitter.com/GMqLUrinFN — Петро Порошенко (@poroshenko) March 25, 2020

Напомним: 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Из-за карантина и распространения коронавируса встреча ТКГ в среду пройдет в формате видеоконференции.

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