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Порошенко – Зеленскому: Согласие на консультативный совет – заступ за "красные линии"

Среда, 25 марта 2020, 07:50
Порошенко – Зеленскому: Согласие на консультативный совет – заступ за красные линии

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины, и призывает президента Владимира Зеленского отказаться от этой идеи.

Источник: сообщения Порошенко в Twitter

Прямая речь: "Мы обнародовали план ключевых стратегических решений для спасения экономики, так и не дождавшись ничего подобного от правительства Владимира Зеленского. При этом мы не выпускаем из поля зрения те красные линии, которые ему совместно с неравнодушной общественностью наметили еще в прошлом году.

Согласиться на создание так называемого консультативного совета – значит преступить и зайти слишком далеко за эти линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора – признать посредником.

Кто бы ни поставил формальную подпись под продиктованным из Кремля протоколом о создании "консультативного совета", ответственность за это ляжет на Зеленского. Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием не соглашаться на создание такого "совета".

Сейчас как никогда нужен сильный иммунитет, который бы надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его".

Напомним: 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Из-за карантина и распространения коронавируса встреча ТКГ в среду пройдет в формате видеоконференции.

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Украинская правда

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Темы: местная властьПорошенкоЗеленскийАндрей ЕрмакДонбасс
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