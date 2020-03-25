Ексгенсек НАТО заразився коронавірусом

Колишній генеральний секретар НАТО Франсіско Хав'єр Солана де Мадаріага заразився коронавірусом, наразі він перебуває у лікарні "Рамон і Каджал" в Мадриді.

Джерело: телефонний коментар Солани виданню Еl Рais

Пряма мова: "Я сподіваюся, що я подолаю це. Це дуже впертий вірус.

Зусилля, які докладають медичні працівники у всіх закладах, вражають. Рівень турботи та відданості дуже зворушливі".

Деталі: Повідомляється, що ексгенсека НАТО госпіталізували 10 днів тому, у 77-річного Солани один із найсерйозніших випадків вірусу серед іспанського політичного класу. Політик перебував у відділенні інтенсивної терапії.

Зазначається, що Солана бореться проти коронавірусу на самоті, його відвідують лише медики. Ізоляція, якої мусять дотримуватися пацієнти з Covid-19, є свого роду подвійним тягарем.

Солана наразі читає спогади Вінстона Черчілля, записує нотатки та слухає музику в лікарняній палаті.

Ексгенсек НАТО заявив, що був шокований смертельним впливом пандемії коронавірусу і закликав перемогти вірус колективно:

"Це конфлікт проти ворога, якого неможливо побачити, і він має силу поширювати своє зло з дуже швидкою швидкістю. Ми повинні перемогти це колективно".

Читайте також: 24 березня. No Time To Die: як світ бореться з коронавірусом

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: