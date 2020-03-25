Экс-генсек НАТО заразился коронавирусом
Бывший генеральный секретарь НАТО Франсиско Хавьер Солана де Мадариага заразился коронавирусом, сейчас он находится в больнице "Рамон и Каджал" в Мадриде.
Источник: телефонный комментарий Соланы изданию Еl Рais
Прямая речь: "Я надеюсь, что я преодолею это. Это очень упрямый вирус.
Усилия, которые прилагают медицинские работники во всех заведениях, впечатляют. Уровень заботы и преданности очень трогательные".
Детали: Сообщается, что экс-генсека НАТО госпитализировали 10 дней назад, у 77-летнего Соланы один из самых серьезных случаев вируса среди испанского политического класса. Политик находился в отделении интенсивной терапии.
Отмечается, что Солана борется против коронавируса в одиночестве, его посещают только медики. Изоляция, которой должны придерживаться пациенты с Covid-19, является своего рода двойным бременем.
Солана сейчас читает воспоминания Уинстона Черчилля, записывает заметки и слушает музыку в больничной палате.
Экс-генсек НАТО заявил, что был шокирован смертельным воздействием пандемии коронавируса и призвал победить вирус коллективно:
"Это конфликт против врага, которого невозможно увидеть, и он имеет силу распространять свое зло с очень быстрой скоростью. Мы должны победить это коллективно".
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Предыстория:
- По состоянию на утро 25 марта во всем мире зарегистрировано 421 792 случая заражения коронавируса. 107762 человек выздоровели, 18 883 умерли от осложнений, вызванных болезнью.