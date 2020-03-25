Экс-генсек НАТО заразился коронавирусом

Бывший генеральный секретарь НАТО Франсиско Хавьер Солана де Мадариага заразился коронавирусом, сейчас он находится в больнице "Рамон и Каджал" в Мадриде.

Источник: телефонный комментарий Соланы изданию Еl Рais

Прямая речь: "Я надеюсь, что я преодолею это. Это очень упрямый вирус.

Усилия, которые прилагают медицинские работники во всех заведениях, впечатляют. Уровень заботы и преданности очень трогательные".

Детали: Сообщается, что экс-генсека НАТО госпитализировали 10 дней назад, у 77-летнего Соланы один из самых серьезных случаев вируса среди испанского политического класса. Политик находился в отделении интенсивной терапии.

Отмечается, что Солана борется против коронавируса в одиночестве, его посещают только медики. Изоляция, которой должны придерживаться пациенты с Covid-19, является своего рода двойным бременем.

Солана сейчас читает воспоминания Уинстона Черчилля, записывает заметки и слушает музыку в больничной палате.

Экс-генсек НАТО заявил, что был шокирован смертельным воздействием пандемии коронавируса и призвал победить вирус коллективно:

"Это конфликт против врага, которого невозможно увидеть, и он имеет силу распространять свое зло с очень быстрой скоростью. Мы должны победить это коллективно".

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