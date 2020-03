24 березня. No Time To Die: як світ бореться з коронавірусом

Офіційні дані актуальні на 14:40 24 березня

У світі інфіковано понад 380 тисяч людей

Найбільше – у Китаї, Італії та США.

У США 23 березня виявили щонайменше 10 600 інфікованих, в Іспанії – 6 400, в Італії – 4 800, у Німеччині – 4 200, у Франції – 3 900.

В Італії, попри понад 4 тисячі інфікованих за останню добу, кількість людей, які підхоплюють коронавірус, зменшується. 21 березня таких було понад 6, 6 тисяч, 22-го – 5,6 тисяч, 23-го – 4, 8 тисяч. Саме 23 березня в Італії назвали "першим світлим днем".

Померлих у світі – понад 16 тисяч, 6 тисяч з яких в Італії.

Про рекордну кількість померлих за день оголосила Іспанія – 514 людей.

Про перші смерті заявила Чехія, Північна Македонія і Чорногорія.

Тим часом у Китаї з 2 березня кількість нових хворих щодня не перевищує 200 людей. 23 березня таких було лише 63.

У провінції Хубей, з якої почалося поширення COVID-19 і в якій від вірусу померло понад 3 тисячі жителів, 25 березня закінчується карантин. А Вухань на в’їзд і виїзд відкриють 8 квітня.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус Темпи заявив про прискорення поширення коронавірусу в світі. Між першим і 100-м випадком інфікування минуло 67 днів, за 11 днів хворих стало 200 тисяч, і ще за чотири дні – понад 300 тисяч.

Одужали від коронавірусу понад 100 тисяч людей по всьому світу. У лідерах – Китай, де вилікувалися понад 60 тисяч громадян. За ним ідуть Іран, Італія, Південна Корея та Іспанія.

Стежити за актуальними цифрами можна на мапі "Української правди".

В Україні 97 випадків інфікування

Найбільше – у Києві та Чернівецькій області.

Київ – 29 хворих, Київська область – 15, Чернівецька область – 38

Нові випадки захворювання зафіксували у Тернопільській (1 людина), Київській (10 людей) та Чернівецькій (13 людей) областях.

Про позитивний результат тесту на COVID-19 заявив місцевий медцентр у Мукачеві. Жінці зроблять повторний тест у референт-лабораторії. Тим часом у Закарпатський ОДА вирішили одразу продезінфікувати її будинок.

Коронавірус діагностували у ще двох депутатів: Олександра Лукашева з "Опозиційної платформи – За життя" та Руслана Горбенка зі "Слуги народу".

Тепер на COVID-19 хворіє троє нардепів, першим став Сергій Шахов з групи "Довіра".

Кількість летальних випадків в Україні залишається незмінною – їх 3. Як і кількість тих, хто одужав, – це один чоловік з Чернівців. Він був першим українцем, у якого офіційно підтвердили наявність COVID-19.

За межами України від коронавірусу лікуються 18 українців, ще 155 перебувають на карантині.

До боротьби долучилися автовиробники

Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc випускатимуть апарати штучної вентиляції легень та інше медобладнання.

Стадіони стають лікарнями

Стадіон "Пакаембу" у центрі бразильского Сан-Паулу перетворять на відкритий медцентр для лікування людей, хворих на коронавірус. На ньому встановлять понад 200 ліжок. Нині він вміщує до 45 тисяч вболівальників.

Тести здають світові лідери та зірки

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка з 22 березня перебує в самоізоляції, отримала негативний результат. Аналогічний у нападника італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

Іспанський оперний співак Пласідо Домінго та американський продюсер Гарві Вайнштейн, якого суд нещодавно відправив за ґрати, отримали позитивні результати на COVID-19.

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко заявила, що повністю одужала.

250 тисяч тестів уже в Україні

Військовий літак Іл-76 повернувся в Україну з 250-ма тисячами експрес-тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції. А також медичними масками різного ступеня захисту, дезінфекторами, апаратами штучної вентиляції легень та іншими засобами, необхідними для боротьби з COVID-19.

За ними борт літав до китайського Гуанчжоу.

Про доставку тестів та її фінансування читайте в інтерв’ю з депутатом від "Слуги народу" Андрієм Мотовиловцем, який супроводжував закупівлю.

Зміни через пандемію

Зустрічі ТКГ у Мінську не буде. 25 березня сторони проведуть переговори в форматі відеоконференції. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував віртуальний "візит" до Німеччини, де проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Гайко Маасом. У МЗС це назвали першою подією в Європі такого формату. Команда 25-ї Української антарктичної експедиції не змогла дістатися на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді і змушена була повернутися в Київ. Усі 12 членів експедиції поїхали на тимчасову обсервацію та пройдуть тести на коронавірус. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах погодився перенести Олімпіаду на 2021 рік. УЄФА перенес на невизначений термін фінальні матчі єврокубків – Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Розваги на карантині

До співаючих з балконів італійців долучилися іспанські поліцейські. Вони влаштували співи під гітару й танці в місті Альгайда, що на острові Майорка.

Поліцейські в Іспанії співають пісні для людей на карантині. Алгайда, Майорка.https://t.co/RQbC2AtT9T pic.twitter.com/7Zi1nDaApH — Голоc Амepики (@chastime) March 24, 2020

І наостанок

Bloomberg опублікував супутникові знімки компанії Planet Labs, які наочно показують вплив пандемії коронавірусу на економіку.

На них спустілий від машин міст в китайській провінції Хубей, значно чистіші води та канали Венеції, пуста парковка біля тематичного парку "Усесвітній центр відпочинку Волта Діснея". Роботу парку призупинили 16 березня, а вже 18 біля нього не було машин відвідувачів.

Парковка "Діснею" до карантину

Парковка "Діснею" під час карантину

З 24 березня українців не випускатимуть за межі країні з туристичною метою. Усі аеропорти, окрім "Борисполя", припиняють роботу.

Ольга Кириленко