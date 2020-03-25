Резников о Консультативном совете: На ТКГ онлайн ничего подписать не могут

25 марта участники Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе не будут создавать Консультативный совет.

Источник: комментарий вице-премьера по вопросам реинтеграции временно окупированных территорий и представителя Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексея Резникова, распространенный Офисом президента

Прямая речь: "ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически.

Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодняшний день продолжаются".

Детали: Резников подчеркнул, что ввиду эпидемии коронавируса встреча в среду пройдет в формате конфколл – видеосвязи.

На повестке дня – прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины

Этому предшествовало: Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание "консультативного совета" с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины, и призвал президента Владимира Зеленского отказаться от этой идеи.

Предыстория:

25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Из-за карантина и распространения коронавируса встреча ТКГ в среду пройдет в формате видеоконференции.

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