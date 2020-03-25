Четвертая смерть от COVID 19: В Тернопольской области умер пожилой мужчина

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Среда, 25 марта 2020, 10:12

В Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом

Дословно: "В инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи умер больной COVID-19. Это житель села Ковалевка Монастырского района. Мужчине было 68 лет".

 

Детали: Штаб выразил соболезнования родным мужчины.

Это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.

По состоянию на 7 утра 25 марта в Украине было зафиксировано 113 случаев болезни COVID 19 в 13 областях и городе Киев, три летальных исхода.

За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Выздоровел один больной – житель Черновцов, у которого первым диагностировали коронавирус в Украине.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Темы: коронавирус Covid-2019 Тернопольская область


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