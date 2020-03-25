"Дарниця" до кінця березня випустить додатковий мільйон упаковок "Парацетамолу"
Фармацевтична компанія "Дарниця" до кінця березня випустить додатковий мільйон упаковок препарату "Парацетамол", аби покрити увесь попит в період пандемії коронавірусу.
Джерело: очільник ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків у Facebook
Дослівно: "Ми змінили наші пріоритети на користь виробництва противірусних, а також жарознижуючих засобів. До кінця березня буде випущений додатковий 1 мільйон упаковок Парацетамол-Дарниця.
Деталі: За словами Шимківа, у наступні місяці Дарниця готова забезпечити попит на цей препарат.
Відзначимо, що препаратів для лікування коронавірусу Covid-19 у світі не існує. Медики наразі боряться із симптомами, які викликає вірус.
При цьому усім, у кого появляються симптоми коронавірусу, радять не займатися самолікуванням, а одразу звертатися до лікарів.
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Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- Станом на ранок 25 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 109 145 осіб, померли 18 947 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 424 048 випадків інфікування.
- В Україні виявили 113 випадків захворювання COVID-19, 4 людини померли, 1 – вилікувалась. Більшість інфікованих в Україні – ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або ж контактні з ними особи.
- 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
- Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.