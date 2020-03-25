"Дарница" до конца марта выпустит дополнительный миллион упаковок "Парацетамола"

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Среда, 25 марта 2020, 16:23

Фармацевтическая компания "Дарница" до конца марта выпустит дополнительный миллион упаковок препарата "Парацетамол", чтобы покрыть весь спрос в период пандемии коронавируса.

Источник: глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в Facebook

Дословно: "Мы изменили наши приоритеты в пользу производства противовирусных, а также жаропонижающих средств. До конца марта будет выпущен дополнительный 1 миллион упаковок Парацетамол-Дарница".

Детали: По словам Шимкива, в последующие месяцы Дарница готова обеспечить спрос на этот препарат.

Отметим, что препаратов для лечения коронавируса Covid-19 в мире не существует. Медики пока борются с симптомами, которые вызывает вирус.

При этом всем, у кого появляются симптомы коронавируса, советуют не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.

Украинская правда


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