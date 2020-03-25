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"Дарница" до конца марта выпустит дополнительный миллион упаковок "Парацетамола"

Среда, 25 марта 2020, 15:23
Дарница до конца марта выпустит дополнительный миллион упаковок Парацетамола

Фармацевтическая компания "Дарница" до конца марта выпустит дополнительный миллион упаковок препарата "Парацетамол", чтобы покрыть весь спрос в период пандемии коронавируса.

Источник: глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в Facebook

Дословно: "Мы изменили наши приоритеты в пользу производства противовирусных, а также жаропонижающих средств. До конца марта будет выпущен дополнительный 1 миллион упаковок Парацетамол-Дарница".

Детали: По словам Шимкива, в последующие месяцы Дарница готова обеспечить спрос на этот препарат.

Отметим, что препаратов для лечения коронавируса Covid-19 в мире не существует. Медики пока борются с симптомами, которые вызывает вирус.

При этом всем, у кого появляются симптомы коронавируса, советуют не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.

 

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

 Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. 
  • В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился. Большинство инфицированных в Украине - те, кто недавно вернулся из-за границы или контактные с ними лица.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
  • Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Украинская правда
Темы: коронавирусмедицинаУкраинаCovid-2019
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