"Дарница" до конца марта выпустит дополнительный миллион упаковок "Парацетамола"

Фармацевтическая компания "Дарница" до конца марта выпустит дополнительный миллион упаковок препарата "Парацетамол", чтобы покрыть весь спрос в период пандемии коронавируса.

Источник: глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в Facebook

Дословно: "Мы изменили наши приоритеты в пользу производства противовирусных, а также жаропонижающих средств. До конца марта будет выпущен дополнительный 1 миллион упаковок Парацетамол-Дарница".

Детали: По словам Шимкива, в последующие месяцы Дарница готова обеспечить спрос на этот препарат.

Отметим, что препаратов для лечения коронавируса Covid-19 в мире не существует. Медики пока борются с симптомами, которые вызывает вирус.

При этом всем, у кого появляются симптомы коронавируса, советуют не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.