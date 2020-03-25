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Коронавірус на Сумщині: 76-річну жінку під’єднали до апарату вентиляції легень

Середа, 25 березня 2020, 17:38
Коронавірус на Сумщині: 76-річну жінку під’єднали до апарату вентиляції легень

У Конотопі діагностували перший випадок захворювання на коронавірус у Сумської області, це 76-річна жінка її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Джерело: Facebook-cторінка мера Конотопа Артема Семеніхіна

Пряма мова: "В Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання на Коронавірус. Жінка 76 років з села Козацького Конотопського району.

На даний момент перебуває в реанімації ЦРЛ. Людина при свідомості і під’єднана до апарату штучної вентиляції легень".

Деталі: Він повідомив, що жінці зробили два тести на наявність у неї COVID-19. Обидва показали позитивний результат.

У неї взяли ще додаткові аналізи і відправили в лабораторію до Сум.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 25 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 109 145 осіб, померли 18 947 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 424 048 випадків інфікування. 
  • В Україні виявили 113 випадків захворювання COVID-19, 4 людини померли, 1 – вилікувалась. Більшість інфікованих в Україні – ті, хто нещодавно повернувся з-за кордону або ж контактні з ними особи.
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.
  • Через коронавірус міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

Українська правда

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Теми: коронавірусСумська областьCovid-2019карантин
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