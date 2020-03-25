Коронавірус на Сумщині: 76-річну жінку під’єднали до апарату вентиляції легень

У Конотопі діагностували перший випадок захворювання на коронавірус у Сумської області, це 76-річна жінка її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Джерело: Facebook-cторінка мера Конотопа Артема Семеніхіна

Пряма мова: "В Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання на Коронавірус. Жінка 76 років з села Козацького Конотопського району.

На даний момент перебуває в реанімації ЦРЛ. Людина при свідомості і під’єднана до апарату штучної вентиляції легень".

Деталі: Він повідомив, що жінці зробили два тести на наявність у неї COVID-19. Обидва показали позитивний результат.

У неї взяли ще додаткові аналізи і відправили в лабораторію до Сум.

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