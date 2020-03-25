Коронавирус на Сумщине: 76-летнюю женщину подключили к аппарату вентиляции легких
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Среда, 25 марта 2020, 18:38
В Конотопе диагностировали первый случай заболевания на коронавирус в Сумской области – это 76-летняя женщина, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Источник: Facebook-страница мэра Конотопа Артема Семенихина
Прямая речь: "В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района.
На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".
Детали: Он сообщил, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат.
У нее взяли еще дополнительные анализы и отправили в лабораторию в Сумы.
Украинская правда
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