Коронавирус на Сумщине: 76-летнюю женщину подключили к аппарату вентиляции легких

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Среда, 25 марта 2020, 18:38

В Конотопе диагностировали первый случай заболевания на коронавирус в Сумской области – это 76-летняя женщина, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: Facebook-страница мэра Конотопа Артема Семенихина

Прямая речь: "В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района.

На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".

Детали: Он сообщил, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат.

У нее взяли еще дополнительные анализы и отправили в лабораторию в Сумы.

Украинская правда
Темы: коронавирус Сумская область Covid-2019 карантин


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