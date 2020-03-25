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Коронавирус на Сумщине: 76-летнюю женщину подключили к аппарату вентиляции легких

Среда, 25 марта 2020, 17:38
Коронавирус на Сумщине: 76-летнюю женщину подключили к аппарату вентиляции легких

В Конотопе диагностировали первый случай заболевания на коронавирус в Сумской области – это 76-летняя женщина, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Источник: Facebook-страница мэра Конотопа Артема Семенихина

Прямая речь: "В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района.

На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".

Детали: Он сообщил, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат.

У нее взяли еще дополнительные анализы и отправили в лабораторию в Сумы.

Знать больше: В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

 Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Напомним:

  • По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования. 
  • В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился. Большинство инфицированных в Украине - те, кто недавно вернулся из-за границы или контактные с ними лица.
  • 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
  • Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

Украинская правда

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Темы: коронавирусСумская областьCovid-2019карантин
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