Коронавирус на Сумщине: 76-летнюю женщину подключили к аппарату вентиляции легких
В Конотопе диагностировали первый случай заболевания на коронавирус в Сумской области – это 76-летняя женщина, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Источник: Facebook-страница мэра Конотопа Артема Семенихина
Прямая речь: "В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района.
На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Человек в сознании и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких".
Детали: Он сообщил, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат.
У нее взяли еще дополнительные анализы и отправили в лабораторию в Сумы.
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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Напомним:
- По состоянию на утро 25 марта от коронавируса во всем мире вылечились 109 145 человек, умерли 18 947 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 424 048 случаев инфицирования.
- В Украине обнаружили 113 случаев заболевания COVID-19, 4 человека погибли, 1 - вылечился. Большинство инфицированных в Украине - те, кто недавно вернулся из-за границы или контактные с ними лица.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
- Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.