У Зеленського розповіли, що привезли з Китаю і куди це подінуть
Військовий літак Іл-76, який повернувся з Китаю, доправив в Україну два види тестів: для проведення полімеразної ланцюгової реакції та для експрес-діагностики, яких вистачить Україні на понад 10 днів.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Перші 250 тисяч експрес-тестів будуть розподілені таким чином: близько 100 тисяч відправлять у критично важливі підрозділи й організації – передусім у діючі підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та поліції.
Решта буде передана в лікарні, що визначені як базові для протиепідемічних заходів. Якщо експрес-тест виявив у людини COVID-19, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР".
Деталі: Водночас, в ОП не повідомили скільки саме привезли в Україну тестів для ПЛР.
Повідомляється, що першу частину ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу доправлять в лабораторії країни до кінця понеділка.
ПЛР-тест називають одним з найточніших методів діагностики, адже він дає змогу визначити наявність інфекції навіть при мінімальному вмісті її штамів у біологічному матеріалі.
В офісі Володимира Зеленського запевняють, що такими тестами країна забезпечена більш ніж на 10 днів.
Відзначається, що це лише перша партія медичного вантажу, а на поточному тижні відбудеться ще декілька поставок у країну тестів і медзасобів.
Також Іл-76 привіз в Україну 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, які вже направили для лікарів та медиків швидкої допомоги в різні регіони України.
Крім того, в Україну з Китаю доставили апарати штучної вентиляції легень. Вказується, що їх передадуть у медзаклади, де є нагальна потреба в цьому обладнанні.
Також літаком доправили 500 тисяч тришарових масок для потреб військовослужбовців, поліцейських, прикордонників та інших служб, що мають безпосередній контакт з населенням.
На цьому тижні також запланована закупівля вітчизняних тестів.
Повідомляється, що за дорученням ОП значні партії медвантажу постійно доправляють в Україну спецбортами, які евакуюють на батьківщину українських громадян з точок-хабів, визначених мінінфраструктури.
Що передувало:
- В ніч на понеділок, 23 березня, з Китаю в Україну повернувся військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак літав по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що до кінця дня понеділка достатня кількість експрес-тестів на новий коронавірус буде доставлена у всі областя України.
- 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 млн тестів з Китаю. Зеленський повідомив, що Україна очікує на 10 млн високоточних лабораторних тестів; 10 апаратів штучної вентиляції легень; 1 млн масок; 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції; 400 тис. експрес-тестів; 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.