У Зеленського розповіли, що привезли з Китаю і куди це подінуть

Військовий літак Іл-76, який повернувся з Китаю, доправив в Україну два види тестів: для проведення полімеразної ланцюгової реакції та для експрес-діагностики, яких вистачить Україні на понад 10 днів.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Перші 250 тисяч експрес-тестів будуть розподілені таким чином: близько 100 тисяч відправлять у критично важливі підрозділи й організації – передусім у діючі підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та поліції.

Решта буде передана в лікарні, що визначені як базові для протиепідемічних заходів. Якщо експрес-тест виявив у людини COVID-19, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР".

Деталі: Водночас, в ОП не повідомили скільки саме привезли в Україну тестів для ПЛР та скільки для експрес-діагностики.

Повідомляється, що першу частину ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу доправлять в лабораторії країни до кінця понеділка.

ПЛР-тест називають одним з найточніших методів діагностики, адже він дає змогу визначити наявність інфекції навіть при мінімальному вмісті її штамів у біологічному матеріалі.

В офісі Володимира Зеленського запевняють, що такими тестами країна забезпечена більш ніж на 10 днів.

Відзначається, що це лише перша партія медичного вантажу, а на поточному тижні відбудеться ще декілька поставок у країну тестів і медзасобів.

Також Іл-76 привіз в Україну 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, які вже направили для лікарів та медиків швидкої допомоги в різні регіони України.

Крім того, в Україну з Китаю доставили апарати штучної вентиляції легень. Вказується, що їх передадуть у медзаклади, де є нагальна потреба в цьому обладнанні.

Також літаком доправили 500 тисяч тришарових масок для потреб військовослужбовців, поліцейських, прикордонників та інших служб, що мають безпосередній контакт з населенням.

На цьому тижні також запланована закупівля вітчизняних тестів.

Повідомляється, що за дорученням ОП значні партії медвантажу постійно доправляють в Україну спецбортами, які евакуюють на батьківщину українських громадян з точок-хабів, визначених мінінфраструктури.

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