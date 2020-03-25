Справа Гандзюк: суд продовжив досудове слідство щодо Мангера та Левіна

Строки досудового розслідування у провадженні щодо підозрюваних замовника та організатора нападу на Катерину Гандзюк - Владислава Мангера та Олексія Левіна - продовжено до 29 липня.

Джерело: засноване Катериною Гандзюк видання "Мост"

Деталі: Таке рішення прийняв Печерський районний суд міста Києва. Суддя - Константінова.

Засідання проходило лише за участі сторін у справі у зв'язку з особливим режимом роботи суду для запобігання поширення коронавірусу.

Передісторія:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення нанесення тяжких тілесних Гандзюк, що спричинило смерть.

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