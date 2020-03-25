Дело Гандзюк: суд продлил следствие по Мангеру и Левину

Сроки досудебного расследования в производстве в отношении подозреваемых заказчика и организатора нападения на Екатерину Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина - продлены до 29 июля.

Источник: основанное Екатериной Гандзюк издание "Мост"

Детали: Такое решение принял Печерский районный суд Киева. Судья - Константинова.

Заседание проходило только с участием сторон по делу в связи с особым режимом работы суда для предотвращения распространения коронавируса.

Предыстория:

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.

Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ нанесения тяжких телесных Гандзюк, повлекшее смерть.

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