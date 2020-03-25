Умерла женщина с Сумщины, у которой экспресс-тест выявил коронавирус

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Среда, 25 марта 2020, 21:40

76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой 25 марта экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат, умерла в больнице.

Источник: сообщение на сайте Сумской ОГА

Детали: В ОГА подчеркнули, что причины смерти женщины еще устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста являются предварительными и не являются основанием для окончательного диагноза. Только после проведения лабораторного исследования можно будет говорить о причине смерти.

Анализы направлены в Сумской областной лабораторный центр.

Напомним: В среду стало известно, что в Конотопе диагностировали первый случай заболевания коронавирусом в Сумской области, это - 76-летняя женщина, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам мэра Конотопа Артема Семенихина, женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат.

Мэр сообщил также, что женщина до этого этому 6 дней занималась самолечением.

Если болезнь у женщины подтвердится, это будет 5-я смерть от Covid-19 в Украине.

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Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 жертвы Сумская область


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