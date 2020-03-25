Нова смерть від коронавірусу в Україні: з’явилися деталі про загиблу
Середа, 25 березня 2020, 22:30
П’ятий підтверджений летальний випадок в Україні, спричинений коронавірусом – це жінка, яка померла 25 березня в Івано-Франківській області.
Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Facebook
Деталі: Хвора разом із чоловіком 23 березня поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію.
Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. Вона померла за добу.
Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.
Її чоловік наразі продовжує перебувати в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.
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Нагадаємо:
- За останніми даними, в Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.
Українська правда