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Нова смерть від коронавірусу в Україні: з’явилися деталі про загиблу

Середа, 25 березня 2020, 22:30
Нова смерть від коронавірусу в Україні: з’явилися деталі про загиблу

П’ятий підтверджений летальний випадок в Україні, спричинений коронавірусом – це жінка, яка померла 25 березня в Івано-Франківській області.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Facebook

Деталі: Хвора разом із чоловіком 23 березня поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. Вона померла за добу.

Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.

Її чоловік наразі продовжує перебувати в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

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Нагадаємо:

  • За останніми даними, в Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019жертвиІвано-Франківська область
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