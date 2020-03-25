Нова смерть від коронавірусу в Україні: з’явилися деталі про загиблу

3389 переглядів
Середа, 25 березня 2020, 23:30

П’ятий підтверджений летальний випадок в Україні, спричинений коронавірусом – це жінка, яка померла 25 березня в Івано-Франківській області.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Facebook

Деталі: Хвора разом із чоловіком 23 березня поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. Вона померла за добу.

Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.

Її чоловік наразі продовжує перебувати в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 жертви Івано-Франківська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Viber зламали канал МОЗ про коронавірус і заповнили його спамом 25 березня 2020, 23:08
У Франції коронавірусом за добу заразилися майже 3 тисячі людей, більше 230 померли 25 березня 2020, 22:57
В Україні 145 заражень коронавірусом, 5 померлих 25 березня 2020, 22:33
Усі новини
Головні новини
В Україні 145 заражень коронавірусом, 5 померлих
У море біля Криму впав російський винищувач – РосЗМІ
Померла жінка з Сумщини, в якої виявили коронавірус
В Україні вже 136 заражень коронавірусом
Усі новини
поради

Що робити з дітьми під час карантину: ресурси і поради

ТаблоID

Маска – це елегантно: досвід президентки Словаччини