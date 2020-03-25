Нова смерть від коронавірусу в Україні: з’явилися деталі про загиблу

П’ятий підтверджений летальний випадок в Україні, спричинений коронавірусом – це жінка, яка померла 25 березня в Івано-Франківській області.

Джерело: повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Facebook

Деталі: Хвора разом із чоловіком 23 березня поступила в лікарню з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Жінка довго займалась самолікуванням і запізно звернулась до лікарів. Вона померла за добу.

Інфікування на COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.

Її чоловік наразі продовжує перебувати в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

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