Новая смерть от коронавируса в Украине: появились детали о погибшей

Пятый подтвержденный летальный случай в Украине, вызванный коронавирусом - это женщина, которая умерла 25 марта в Ивано-Франковской области.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения в Facebook

Детали: Больная вместе с мужем 23 марта поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Она умерла в течение суток.

Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти.

Ее муж сейчас находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.