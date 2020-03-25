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Новая смерть от коронавируса в Украине: появились детали о погибшей

Среда, 25 марта 2020, 22:30
Новая смерть от коронавируса в Украине: появились детали о погибшей

Пятый подтвержденный летальный случай в Украине, вызванный коронавирусом - это женщина, которая умерла 25 марта в Ивано-Франковской области.

Источник: сообщение Министерства здравоохранения в Facebook

Детали: Больная вместе с мужем 23 марта поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Она умерла в течение суток.

Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти.

Ее муж сейчас находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.

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Напомним:

  • По последним данным, в Украине зафиксированы 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019жертвыИвано-Франковская область
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