Новая смерть от коронавируса в Украине: появились детали о погибшей
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Среда, 25 марта 2020, 23:30
Пятый подтвержденный летальный случай в Украине, вызванный коронавирусом - это женщина, которая умерла 25 марта в Ивано-Франковской области.
Источник: сообщение Министерства здравоохранения в Facebook
Детали: Больная вместе с мужем 23 марта поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Она умерла в течение суток.
Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти.
Ее муж сейчас находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.
Украинская правда
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