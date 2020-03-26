Зеленський зробив кілька призначень у керівництві СБУ

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Четвер, 26 березня 2020, 01:07

На посаду заступника голови Служби безпеки Володимир Зеленський призначив Якушева Олександра. Також нових начальників отримали Управління СБУ у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Джерело: укази глави держави

Деталі: Про новопризначеного заступника Баканова відомо, що у 2015 році він працював на посаді помічника голови СБУ та був начальником відділу СБУ апарату голови служби. 

Окрім того, у 2015 році міністр МВС Арсен Аваков нагородив Якушева зброєю. Йому перепав "Форт 17-03", №140543, калібру 9 мм.

Начальником Харківського Управління президент призначив Дудіна Романа, Сумського – Салюка Олега. Таку ж посаду на Чернігівщині отримав Павло Ревунов. До цього він був заступником начальника управління СБУ в області.

Жодної декларації вказаних осіб у відкритих джерелах знайти не вдалось. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: СБУ Зеленський


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