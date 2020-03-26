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Зеленський зробив кілька призначень у керівництві СБУ

Четвер, 26 березня 2020, 00:07
Зеленський зробив кілька призначень у керівництві СБУ

На посаду заступника голови Служби безпеки Володимир Зеленський призначив Якушева Олександра. Також нових начальників отримали Управління СБУ у Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Джерело: укази глави держави

Деталі: Про новопризначеного заступника Баканова відомо, що у 2015 році він працював на посаді помічника голови СБУ та був начальником відділу СБУ апарату голови служби. 

Окрім того, у 2015 році міністр МВС Арсен Аваков нагородив Якушева зброєю. Йому перепав "Форт 17-03", калібру 9 мм.

Начальником Харківського Управління президент призначив Дудіна Романа, Сумського – Салюка Олега. Таку ж посаду на Чернігівщині отримав Павло Ревунов. До цього він був заступником начальника управління СБУ в області.

Жодної декларації вказаних осіб у відкритих джерелах знайти не вдалось. 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський звільнив Карпенка Олександра та Нескромного Дмитра з посад заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова. Першим заступником він призначив Василя Малюка.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЗеленський
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