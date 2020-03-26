Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

На должность заместителя председателя Службы безопасности Владимир Зеленский назначил Якушева Александра. Также новых начальников получили Управления СБУ в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Источник: указы главы государства

Детали: О новом заместителе Баканова известно, что в 2015 году он работал на должности помощника председателя СБУ и был начальником отдела СБУ аппарата главы службы.

Кроме того, в 2015 году министр МВД Арсен Аваков наградил Якушева оружием. Ему достался "Форт 17-03", калибра 9 мм.

Начальником Харьковского Управления президент назначил Дудина Романа, Сумского – Салюка Олега. Такую же должность на Черниговщине получил Павел Ревунов. До этого он был заместителем начальника управления СБУ в области.

Ни одной декларации указанных лиц в открытых источниках найти не удалось.

Напомним: