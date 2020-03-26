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Від коронавірусу помер 37-річний британський дипломат

Четвер, 26 березня 2020, 01:34
Від коронавірусу помер 37-річний британський дипломат

В Угорщині жертвою коронавірусу став заступник голови британської дипломатичної місії 37-річний Стівен Дік.

Джерело: The Guardian

Деталі: Як повідомили у міністерстві закордонних справ Великої Британії, помер Дік у вівторок. 

"Стівен був відданим дипломатом та представляв свою країну з великою майстерністю та пристрастю", – сказав очільник МЗС Домінік Рааб. 

У Будапешті дипломат працював із минулої осені. На початку минулого тижня Дік повідомив, що захворів на коронавірус та перебуває в ізоляції. За його словами, він почувався добре. 

Місцеві джерела повідомляли, що останніми днями він отримував допомогу у лікарні міста. Досі невідомо, чи мав дипломат супутні захворювання. 

Наразі Угорщина офіційно підтвердили 226 випадків зараження коронавірусом. Усього в країні було проведено 6800 тестів. Смерть Стівена Діка стала 10 в країні. 

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Тестувати, щоб вижити. Чи достатньо робить Україна для тестування на коронавірус

Нагадаємо:

  • За останніми даними, в Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВелика БританіяУгорщина
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