Від коронавірусу помер 37-річний британський дипломат
В Угорщині жертвою коронавірусу став заступник голови британської дипломатичної місії 37-річний Стівен Дік.
Джерело: The Guardian
Деталі: Як повідомили у міністерстві закордонних справ Великої Британії, помер Дік у вівторок.
"Стівен був відданим дипломатом та представляв свою країну з великою майстерністю та пристрастю", – сказав очільник МЗС Домінік Рааб.
У Будапешті дипломат працював із минулої осені. На початку минулого тижня Дік повідомив, що захворів на коронавірус та перебуває в ізоляції. За його словами, він почувався добре.
Місцеві джерела повідомляли, що останніми днями він отримував допомогу у лікарні міста. Досі невідомо, чи мав дипломат супутні захворювання.
Наразі Угорщина офіційно підтвердили 226 випадків зараження коронавірусом. Усього в країні було проведено 6800 тестів. Смерть Стівена Діка стала 10 в країні.
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