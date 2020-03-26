От коронавируса умер 37-летний британский дипломат

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Четверг, 26 марта 2020, 02:34

В Венгрии жертвой коронавируса стал заместитель председателя британской дипломатической миссии 37-летний Стивен Дик.

Источник: The Guardian

Детали: Как сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании, скончался Дик во вторник.

"Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с большим мастерством и страстью", – сказал глава МИД Доминик Рааб.

В Будапеште дипломат работал с прошлой осени. В начале прошлой недели Дик сообщил, что заболел коронавирусом и находится в изоляции. По его словам, он чувствовал себя хорошо.

Местные источники сообщали, что в последние дни он получал помощь в больнице города. До сих пор неизвестно, имел ли дипломат сопутствующие заболевания.

Сейчас Венгрия официально подтвердила 226 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране было проведено 6800 тестов. Смерть Стивена Дика стала 10-ой в стране.

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Напомним:

  • По последним данным, в Украине зафиксированы 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирус Великобритания Венгрия


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