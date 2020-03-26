От коронавируса умер 37-летний британский дипломат
В Венгрии жертвой коронавируса стал заместитель председателя британской дипломатической миссии 37-летний Стивен Дик.
Источник: The Guardian
Детали: Как сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании, скончался Дик во вторник.
"Стивен был преданным дипломатом и представлял свою страну с большим мастерством и страстью", – сказал глава МИД Доминик Рааб.
В Будапеште дипломат работал с прошлой осени. В начале прошлой недели Дик сообщил, что заболел коронавирусом и находится в изоляции. По его словам, он чувствовал себя хорошо.
Местные источники сообщали, что в последние дни он получал помощь в больнице города. До сих пор неизвестно, имел ли дипломат сопутствующие заболевания.
Сейчас Венгрия официально подтвердила 226 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране было проведено 6800 тестов. Смерть Стивена Дика стала 10-ой в стране.
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