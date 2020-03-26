От коронавирусной болезни умерли 21 276 человек, выздоровели – 114 012. Всего зарегистрировано 470 973 случая заражения COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 683 человека. В Испании за это время зарегистрировали 656 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 247 смертей от коронавируса, Франция – 231, Иран – 143, Нидерланды – 80, Бельгия – 56, Германия – 47, Великобритания – 43.

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 7503 человека, в Испании – 3647, Китае – 3287, Иране – 2077, Франция – 1331 и 1027 случаев в США.

Не считая Китай, лидером по количеству людей, которые выздоровели, является Иран – 9625 человек. За ним следует Италия (9362), Испания (5367), Франция (3900), Южная Корея (3730) и Германия (3547).

В США за все время насчитали 66 782 случая заражения. Побороли болезнь только 394 человека.

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Напомним: