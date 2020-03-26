Ахметов про "кураторство" над областями: Ми не заміняємо, а допомагаємо місцевій владі 

Олігарх Рінат Ахметов, який зголосився на прохання президента Володимира Зеленського взяти під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу, називає свої дії "допомогою місцевій владі".

Джерело: відповідь Ахметова для статті УП "Думали, що медицина погана, а її просто немає. Як великий бізнес допомагає боротися із коронавірусом".

Пряма мова: "Ми не керуємо, а допомагаємо. У всіх областях України є губернатори і мери, які зараз працюють 24/7 і все націлені на єдиний результат – зупинити епідемію в країні.

Повторюся, наша задача – не "підмінити" собою владу, не курирувати, а допомогти Україні і українцям".

Деталі: За словами олігарха, він має сильну у благодійності команду, яка знає, що робити. "Ми закупимо не менше 200 апаратів ШВЛ та інше обладнання – про що проінформуємо через мій благодійний фонд", – відповів він.

Більше того, Ахметов повідомив, що тільки на минулому тижні виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу із пандемією.

Водночас, олігарх запевняє, що його допомога нічого не вартуватиме ні президенту, ні уряду. "Давайте не принижувати добрі справи. Бізнесу нічого не потрібно ні від президента, ні від уряду", – стверджує Ахметов. Проте він підкреслив, що бізнесу потрібні лише рівні правила гри та чесна конкуренція.

Що передувало: 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними "Української правди", ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували у стислі терміни.

За українським олігархом Рінатом Ахметовим було закріплено Івано-Франківську, Львівську, Донецьку області та міста, де розташовані його підприємства.

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