Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ахметов про "кураторство" над областями: Ми не заміняємо, а допомагаємо місцевій владі 

Четвер, 26 березня 2020, 06:57
Ахметов про кураторство над областями: Ми не заміняємо, а допомагаємо місцевій владі 

Олігарх Рінат Ахметов, який зголосився на прохання президента Володимира Зеленського взяти під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу, називає свої дії "допомогою місцевій владі".

Джерело: відповідь Ахметова для статті УП "Думали, що медицина погана, а її просто немає. Як великий бізнес допомагає боротися із коронавірусом". 

Пряма мова: "Ми не керуємо, а допомагаємо. У всіх областях України є губернатори і мери, які зараз працюють 24/7 і все націлені на єдиний результат – зупинити епідемію в країні.

Повторюся, наша задача – не "підмінити" собою владу, не курирувати, а допомогти Україні і українцям".

Деталі: За словами олігарха, він має сильну у благодійності команду, яка знає, що робити. "Ми закупимо не менше 200 апаратів ШВЛ та інше обладнання – про що проінформуємо через мій благодійний фонд", – відповів він. 

Більше того, Ахметов повідомив, що тільки на минулому тижні виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу із пандемією.

Водночас, олігарх запевняє, що його допомога нічого не вартуватиме ні президенту, ні уряду. "Давайте не принижувати добрі справи. Бізнесу нічого не потрібно ні від президента, ні від уряду", – стверджує Ахметов. Проте він підкреслив, що бізнесу потрібні лише рівні правила гри та чесна конкуренція. 

Що передувало: 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними "Української правди", ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували у стислі терміни.

За українським олігархом Рінатом Ахметовим було закріплено Івано-Франківську, Львівську, Донецьку області та міста, де розташовані його підприємства. 

Читайте також: Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АхметовЗеленськийкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Ахметов
"Метінвест" Ахметова розрахувався за облігаціями 2023 року
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Компанія Ахметова почала імпорт електроенергії з Європи
Останні новини
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
Усі новини...
Реклама: